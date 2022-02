L’affaire de viol de la miss Sénégal Fatima Dione prend une nouvelle tournure avec des déclarations peu convaincantes de la « victime ». Face aux enquêteurs, les réponses de Fatima Dione aux questions ne permettent point de fermer le dossier.

A quoi joue Fatima Dione ? En tout cas, ce n’est pas encore la fin des surprises dans l’affaire Fatima Dione. Il y a quelques temps déjà la miss Sénégalaise s’est mise sous le feu des projecteurs et a retenu toute l’attention de toutes les presses aussi bien internes qu’externes. Pour rappel, elle avait choqué et surtout surpris tout le monde en annonçant avoir subi un viol de la part de la délégation turque venue pour le déroulement du concours de beauté et qui aurait débouché sur une grossesse.

Dans ces déclarations, Fatima Dione a également pointé du doigt l’organisatrice de l’événement Amina Badiane, qui aurait tout fait pour la « placer » aux Turcs. Mais même si les déclarations de l’organisatrice n’ont pas vraiment été les bienvenues, nombreux sont ceux qui n’ont pas semblé l’innocenter ou contredire les propos accusateurs de la miss, celles de la Miss Sénégal 2019, Alberta Diatta ont vraiment retenu les attentions et suscité un regard plus profond et plus près de l’affaire.

Ainsi, les enquêteurs ont fait appel à Fatima Dione et sont revenus à la charge. Mais ,elle s’est vraissemblement un peu embrouillée lors de la séance. En effet, les enquêteurs avaient demandé à Fatima Dione l’acte de naissance de son bébé, et elle a répondu ne pas l’avoir déclaré. Mais par la suite, les enquêteurs lui ont demandé de leur communiquer donc le certificat d’accouchement de l’enfant. A cette requête, la Miss Sénégal 2020 a promis leur revenir mais est devenue très injoignable après.

Applis LNT : Android - Iphone