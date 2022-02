La méthode utilisée par le président russe Vladimir Poutine sur la crise en Ukraine a provoqué la colère des occidentaux. Mais pas de tous. L’ancien président américain Donald Trump a quant à lui salué la stratégie du leader russe. Il faut rappeler que Donald Trump avait carrément un faible pour son homologue russe lors de son mandat présidentiel. Il avait souvent salué son leadership au grand dam de ses détracteurs.

C’est donc sans surprise qu’il a adopté une position spéciale sur le dossier ukrainien. S’attaquant dans un premier temps à son successeur Joe Biden qu’il a jugé faible sur ce dossier affirmant que les choses se seraient passées différemment s’il était toujours en poste. « Qu’est-ce qu’il est malin… j’ai dit : c’est du génie » a déclaré M. Trump sur une émission d’un conservateur. Ajoutant que Poutine « n’aurait jamais fait sous l’administration Trump ce qu’il fait maintenant ».

Quant aux sanctions de Joe Biden, il les a jugées trop faibles : « Elles sont insignifiantes comparées à la prise d’un pays et de terres stratégiquement situées… Non seulement Poutine obtient ce qu’il a toujours voulu, mais il s’enrichit de plus en plus grâce à l’essor du pétrole et du gaz » a complété l’ancien président.

