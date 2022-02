Dans une déclaration mercredi, alors que la Russie s’apprêtait en envahir l’Ukraine, le ministère chinois des Affaires étrangères avait affirmé que « Taïwan n’est pas l’Ukraine » indiquant que l’île a toujours fait partie de la République populaire de Chine. Au lendemain de cette déclaration, le ministère taïwanais de la Défense a déclaré que neuf avions chinois étaient entrés dans sa zone d’identification de défense aérienne, quelques heures seulement après que la Russie eut lancé la guerre en Ukraine.

Le ministère a déclaré que la mission impliquait huit sorties de J-16 et un avion de reconnaissance Y-8. Le ministère a également publié les trajectoires de vol de l’avion et a déclaré qu’il avait survolé une zone au nord-est des îles Pratas contrôlées par Taïwan. Taipei a répondu en déployant des combattants taïwanais pour avertir les avions chinois et des missiles de défense aérienne ont été déployés pour « surveiller les activités », a déclaré le ministère.

« Renforcer les défenses de Taiwan est une tâche urgente »

En décembre, un responsable américain de la défense avait déclaré qu’il y avait un besoin « urgent » de renforcer les défenses à Taïwan, car la menace d’annexion du pays par la Chine était « réelle et dangereuse ». « Renforcer les défenses de Taiwan est une tâche urgente », a déclaré Ely Ratner, secrétaire adjoint à la Défense pour les affaires de sécurité de l’Indo-Pacifique. « Nous modernisons nos capacités, mettons à jour la posture des forces américaines et développons de nouveaux concepts opérationnels », a-t-il ajouté.

La Chine suit de près l’évolution de la situation en Ukraine

Alors que le monde entier presque condamne l’invasion russe en Ukraine, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a refusé de qualifier l’attaque de la Russie d’« invasion » lors d’une conférence de presse jeudi. « La Chine suit de près l’évolution de la situation. Ce que vous voyez aujourd’hui n’est pas ce que nous souhaitions voir », a déclaré la sous-ministre chinoise des Affaires étrangères, Hua Chunying. « Nous espérons que toutes les parties pourront reprendre le dialogue et la négociation », a-t-elle ajouté.

