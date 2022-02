Au Bénin, le chef de l’Etat a reçu en audience hier jeudi 10 février, le président de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD). Serge Ekué était accompagné d’une forte délégation de l’institution financière. Au menu des échanges entre les deux parties : l’augmentation du capital de cette banque ouest-africaine. Le président de la BOAD est allé faire à Patrice Talon le point de l’opération, un an après l’audience au cours de laquelle le sujet a été abordé. Serge Ekué a dit au chef de l’Etat que l’opération se déroulait dans les meilleures conditions possibles.

« Nous envisageons de doubler le capital de la Banque »

Rappelons qu’en mars 2021, alors qu’il faisait le bilan de ses 180, jours à la tête de la Banque de développement, M Ekué avait annoncé qu’il envisageait doubler le capital de la l’institution financière sous régionale. « Nous envisageons de doubler le capital de la Banque à travers la structuration d’une opérateur d’augmentation de capital dans laquelle les Etats membres et la BCEAO demeureront les actionnaires de référence, mais avec une éventuelle entrée au capital de partenaires stratégiques notés AA ou + » indiquait le président de la BOAD.

Le Bénin représente 13% du portefeuille de la BOAD

Il faut dire que le Bénin représente 13% du portefeuille de cette banque sous-régionale. Elle intervient dans différents secteurs du pays, notamment les infrastructures, la sécurité alimentaire, l’énergie, le capital humain (santé et éducation), le tourisme et l’habitat social. Serge Ekué, a sa sortie d’audience, a confié à la presse que Patrice Talon et les responsables de la BOAD partagent les mêmes points de vue sur les sujets liés à cette banque sous-régionale et aux finances internationales.

