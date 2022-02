Donald Trump est un ancien homme d’Etat américain. Connu pour avoir fait fortune dans les affaires, Donald Trump a, il y a quelques années, choisi d’entrer en politique car il voulait diriger son pays. Sa première tentative a été un succès puisque le magnat de l’immobilier a été élu pendant la présidentielle de 2016 face à la candidate démocrate Hillary Clinton. Pendant ses années passées à la Maison-Blanche, Donald Trump a imprimé sa marque et pris des décisions courageuses qui n’ont pas fait l’unanimité.

Au terme de son mandat, Donald Trump voulait rempiler mais il a malheureusement perdu la présidentielle face à l’ancien vice-Président Joe Biden sous l’administration Obama qui était le candidat du parti démocrate. Trump a pendant de nombreuses semaines nié sa défaite et avait dénoncé le vol de l’élection. Cela lui avait valu son éviction des plateformes des réseaux sociaux à la suite de violence dans son pays. Il y a quelques jours, Donald Trump lançait sa propre plateforme qui ressemble à celle du réseau social Twitter sur la magasin d’applications mobile d’Apple.

Une manière pour lui de faire un retour sur la toile pour exprimer sa voix. Comme nous vous l’avons annoncé, seulement quelques heures après son lancement Truth Social, l’application de Trump a fait un véritable carton à sa sortie. L’application a été téléchargée par des milliers d’utilisateurs. La semaine dernière également Trump donnait de la voix sur le dossier ukrainien. Au cours de son intervention, Trump a vanté le génie de son homologue russe qu’il qualifie comme un «un gars très malin». Depuis quelques heures, Trump fait parler de lui une nouvelle fois.

Cette fois-ci c’est à travers un livre de son ancien ministre de la justice William Barr. Selon des extraits du prochain livre de cet ancien officiel américain obtenus par le Washington Post, ce dernier pense que l’ancien président Donald Trump « a montré qu’il n’avait ni le tempérament ni les pouvoirs de persuasion » d’un dirigeant. « Nous avons besoin de dirigeants non seulement capables de se battre et de » frapper « , mais aussi de persuader et d’attirer – des dirigeants qui peuvent encadrer et défendre une vision édifiante de ce que signifie partager la citoyenneté américaine », selon l’ancien ministre. Selon ce média américain, Barr qui affirme dans son livre que « l’élection n’a pas été » volée », mais que « Trump l’a perdu » aurait écrit que la perspective que Trump se présente à nouveau à la présidence était « consternante« .

