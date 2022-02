C’est un joueur qui a roulé sa bosse un peu partout en Europe. Il a d’abord été formé au Paris Saint Germain (PSG). Le sénégalais s’est ensuite engagé pour Reims, puis Dijon, Valenciennes, Guingamp, Lille et Bordeaux, des clubs de l’élite française. Après ses expériences dans l’hexagone Younousse Sankharé, puisque c’est de lui qu’il s’agit, a rejoint le CSKA Sofia, un club de la Bulgarie, avant de poursuivre l’aventure en Grèce au sein de la formation du Panathinaïkós. Jusque-là tout se passait bien, du moins il n’avait pas à craindre pour sa sécurité comme aujourd’hui.

« On me donne des amendes pour tout et n’importe quoi »

En tout cas, c’est ce que le joueur affirme dans une interview accordée au journal l’Equipe. Cette peur qu’il a pour son intégrité physique, il l’a rencontré en Turquie à Giresunspor Kulübü où il évolue depuis l’été dernier. Mais que s’est-il passé pour qu’on en arrive là ? Le joueur même n’en sait rien. Selon ses dires, la situation s’est subitement détériorée après un seul match joué avec cette équipe promue . Il dit avoir d’abord été écarté du groupe des titulaires et ensuite lourdement pénalisé par les amendes. « A partir d’un moment, on me donne des amendes pour tout et n’importe quoi, sans me répondre » a déclaré le sénégalais.

« Désormais, s’il t’arrive quelque chose, ce ne sera plus mon problème »

Son agent dira même que l’amende équivaut à la totalité de son salaire mensuel. En plus de cela, il n’est pas en sécurité parce que le président de ce club lui aurait dit lundi dernier, qu’il ne répondait plus de sa sécurité. « Je retiens les supporters depuis longtemps. Désormais, s’il t’arrive quelque chose, ce ne sera plus mon problème » aurait dit le patron de Giresunspor Kulübü au sénégalais. Avant ses propos, le joueur de 32 ans raconte que le directeur sportif lui avait clairement demandé de rendre son appartement. Pour l’obliger à s’exécuter il lui aurait coupé l’électricité.

Il va à l’entraînement la « peur au ventre »

L’ancien bordelais, dit désormais charger son téléphone dans sa voiture. Il craint pour son intégrité physique, et dit avoir la « peur au ventre » quand il va s’entraîner. « Je sens que le climat est hostile (…) Je m’inquiète vraiment pour ma sécurité » a-t-il déclaré. Me Saïd Harir, l’avocat du joueur de 32 ans, lui a déjà conseillé de « rester dans les lieux publics et jamais seul ».

