Alors que la Russie est sous les feux des critiques pour son offensive en Ukraine, le pays tente de rassurer sur la sécurité des civils. Plusieurs sanctions ont d’ores et déjà été annoncées et l’Union européenne va plus loin en annonçant des sanctions contre Poutine et son très médiatique ministre Lavrov. Une annonce qui ne semble pas émouvoir le pouvoir russe qui continue sur Kiev après avoir appelé les militaires à renverser le pouvoir Zelenski.

Pour Poutine, il est préférable de discuter avec les militaires : «Prenez le pouvoir entre vos mains. Il me semble qu’il sera plus facile de négocier avec vous qu’avec la bande de nazis et de toxicomanes qui a pris en otage le peuple ukrainien» a-t-il affirmé. Quant à l’offensive qui est toujours en cours, la Russie affirme qu’elle fait tout pour épargner les civils. Les forces armées russes ne frappent pas les villes au cours de l’opération spéciale en Ukraine. Personne ne crée de menaces pour les habitants civils, a rapporté la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova lors du point-presse vendredi relayé par TASS.

« On voudrait souligner que les forces armées russes n’effectuent pas de frappes de roquettes, d’avion ou d’artillerie sur les villes. Ce sont l’infrastructure militaire, des objets de lutte antiaérienne, des aérodromes militaires et l’aviation des Forces armées de l’Ukraine que nous mettons hors service. Personne ne crée de menace à l’encontre de la population civile volontairement » a-t-elle déclaré.

Applis LNT : Android - Iphone