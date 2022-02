Le président russe Vladimir Poutine a ordonné une opération militaire en Ukraine tôt jeudi matin, incitant les dirigeants mondiaux à condamner l’attaque et à promettre des sanctions plus sévères. Les services des frontières avaient précédemment déclaré jeudi que les troupes russes avaient attaqué l’Ukraine depuis la Biélorussie. Dans la foulée des opérations, le service d’État pour les situations d’urgence en Ukraine a annoncé qu’un avion militaire ukrainien s’est écrasé jeudi 24 février près de Kiev avec 14 personnes à bord.

D’après la même source, l’appareil est tombé près du village de Trypillia, à une cinquantaine de kilomètres au sud de la capitale ukrainienne. Des responsables ukrainiens ont également déclaré jeudi que les forces russes avaient attaqué Gostomel, un aéroport militaire près de Kiev. Les responsables ont ajouté que l’Ukraine avait abattu trois hélicoptères russes lors de l’attaque, selon Reuters.

Une attaque non provoquée et injustifiée

Les responsables des frontières ont également déclaré que la Russie cherchait à attaquer la région de Kiev, la capitale ukrainienne, et la région de Jytomyr, près de la frontière biélorusse, a ajouté Reuters. Dans un communiqué mercredi soir, le président américain Joe Biden a qualifié l’attaque de la Russie contre l’Ukraine « d’attaque non provoquée et injustifiée ».

« La Russie est seule responsable de la mort et de la destruction que cette attaque entraînera, et les États-Unis et leurs alliés et partenaires répondront de manière unie et décisive. Le monde tiendra la Russie responsable », a ajouté Biden. Après un appel avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, Biden a réitéré que les États-Unis et leurs alliés « imposeront des sanctions sévères à la Russie ».

Applis LNT : Android - Iphone