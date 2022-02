Le père d’un enfant de quatre ans a été placé en garde à vue après que ce dernier ait tiré sur un agent de police en service. D’autres charges comme maltraitances sur enfants et menaces d’utilisations d’une arme sont également retenues contre lui. Un agent de la police de Midvale dans l’Utah a été légèrement blessé au bras par une balle tiré par un adolescent de quatre ans. Selon le chef de la police ce acte relève d’une campagne contre les policiers qui a commencé depuis un certain temps déjà.

D’après les faits relayés par la police, un homme de 27 ans, avait pointé son arme sur un des employés d’un restau rapide de sa ville, pour la simple raison que ce dernier lui aurait apporté quelque chose qu’il n’a pas commandé. Alerté sur la situation par les responsables du restaurant, des agents se sont rendus sur place pour maîtriser l’agresseur au volant de sa voiture. Mais une surprise désagréable qui aurait pu tourner en drame les attendaient. Au moment où les forces de police étaient entrain de retirer l’homme du véhicule, une arme à feu pointe vers l’extérieur du véhicule.

Cette arme était dans les mains d’un petit de 4 ans, qui était à l’arrière du véhicule, à qui le père aurait ordonné de tirer. Il finit donc par s’exécuter et tire une balle sur un officier qui a fort heureusement dévié le tir et essuyé une blessure. Un autre enfant de trois ans se trouvait également à l’arrière de la voiture. Les forces de l’ordre ont tenu à éviter une échange de tir et n’ont donc pas répondu au tir de l’adolescent. Cet acte reste une première et nouvelle expérience pour le chef de la police en fonction de 28 ans qui parle d’une «campagne contre les policiers».

