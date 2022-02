En s’adressant jeudi à la Convention du Comité démocratique de l’État de New York à Midtown Manhattan, l’ex-candidate à la présidentielle US, Hillary Clinton, avait fustigé son ancien challenger. Se référant au dossier déposé devant le tribunal par l’avocat spécial nommé par Trump, John Durham, qui accusait sa campagne présidentielle de 2016 d’avoir financé des recherches pour espionner Trump, Clinton a déclaré qu’ils la poursuivent à nouveau.

« Ils me poursuivent à nouveau… C’est bon, plus Trump se met dans le pétrin, plus les accusations et les théories du complot à mon sujet semblent devenir folles, alors maintenant ses comptables l’ont viré et les enquêtes se rapprochent de lui », a déclaré l’ancienne Secrétaire d’Etat. Peu de temps après, Trump lui a répondu avec colère dans une déclaration furieuse la qualifiant de « l’une des politiciennes les plus corrompues à s’être présentée à la présidence », tout en ciblant également la procureure de l’État de New York, Letitia James qui enquête sur l’organisation Trump pour des questions fiscales.

« Tordue Hillary Clinton, l’une des politiciennes les plus corrompues à s’être présentée à la présidence, peut s’introduire dans la Maison Blanche, mon appartement, les bâtiments que je possède et ma campagne, en d’autres termes, elle peut espionner un candidat à la présidentielle et, en fin de compte, le Président des États-Unis », a déclaré Trump. James a remporté jeudi une bataille clé dans l’affaire, avec un juge de New York statuant que Trump et deux de ses enfants adultes, Donald Trump Jr et Ivanka, doivent se conformer aux assignations à comparaître qui les obligent à répondre aux questions sous serment et à remettre les preuves.

