La Chambre des représentant a voté lundi à l’unanimité une loi pour honorer la seule unité noire entièrement féminine qui a été déployée en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale avec la médaille d’or du Congrès. Après que le Sénat ait adopté le projet de loi l’année dernière, le vote de lundi 422-0 autorise l’envoi du projet de loi au bureau du président Biden, dans l’espoir qu’il signera l’attribution de la médaille au 6888e bataillon du répertoire postal central.

Connue sous le nom de Six-Triple-Eight, l’unité est entrée dans l’histoire en tant que seul bataillon entièrement noir et entièrement féminin envoyé à l’étranger pendant la guerre pour traiter un arriéré de courrier de plusieurs millions de lettres pour les troupes américaines. Elles ont été déployées dans des hangars d’avions non chauffés et infestés de rats, en Angleterre, et se sont vu confier une mission redoutable : traiter les millions de courriers non livrés pour les troupes, les employés du gouvernement et les employés de la Croix-Rouge.

Malgré le racisme

Les montagnes de courrier s’étaient accumulées et les troupes se plaignaient des lettres perdues et des colis de soins retardés. D’où leur devise, « Pas de courrier, moral bas ». « Malgré le racisme et le sexisme, le major Fannie McClendon et les braves femmes du ‘’Six-Triple-Eight’’ ont répondu à l’appel du devoir pendant la Seconde Guerre mondiale », a déclaré dans un communiqué de presse le représentant Greg Stanton, co-sponsor du projet de loi.

Une reconnaissance attendue depuis longtemps

« Il s’agit d’une reconnaissance attendue depuis longtemps de notre gratitude pour leur service à leur pays », indique le communiqué. Sur les 855 membres originaux du Six-Triple-Eight, seuls sept, dont McClendon, sont encore en vie. « C’est écrasant », a déclaré la majore Fannie Griffin McClendon, qui a 101 ans et vit en Arizona, lorsqu’elle a été informée du vote. « C’est quelque chose auquel je n’avais même jamais pensé. Je ne sais pas si je peux supporter ça », a-t-elle déclaré.

