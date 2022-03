Au nord de Londres, une professeure assistante du nom de Hannah Harris a été condamnée à 6 mois de prison pour avoir eu des rapports sexuels avec un élève de 14 ans dans un parking de supermarché. Elle a été reconnue coupable par un jury d’un chef d’accusation d’avoir eu des relations sexuelles avec un garçon de 14 ans. Hannah Harris, aujourd’hui âgée de 23 ans, a trompé les parents de l’adolescent en leur faisant croire qu’il voyait une fille du même âge, en se faisant passer pour sa mère.

Lorsque Harris, qui travaillait dans une école à Hoddesdon, Herts, a contacté les parents du garçon, à sa suggestion, elle a prétendu s’appeler Olivia et sa prétendue fille, Kayla. Le procureur Simon Wilshire a déclaré au tribunal de la Couronne de St Albans: « Les deux parents pensaient avoir parlé à Olivia au téléphone et sa mère avait échangé des SMS ». Selon les autorités, Harris avait été avertie au moins deux fois par un collègue à propos de « conversations inappropriées » avec le jeune élève. Elle a été suprise en janvier 2020 par le grand-frère de la victime. Selon la justice, l’adolescent avait été incapable de se concentrer sur ses études depuis qu’il entretenait une relation avec l’enseignante.

Interrogée par la police, elle a déclaré que le premier contact avait été initié par le jeune homme qui lui avait envoyé un message Instagram. Elle affirme lui avoir bêtement répondu et la communication s’est poursuivie jusqu’à ce qu’elle accepte de le rencontrer en dehors des heures d’école. Selon son avocate, «Harris a regretté d’avoir laissé la relation se développer; l’a rencontré à la sortie de l’école et a trompé ses parents… Elle n’aurait pas dû laisser la relation se développer et pour cela, elle s’excuse ».