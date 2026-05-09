Un inspecteur de police meurt foudroyé en plein service au Nigéria

Un inspecteur de police nigérian est décédé après avoir été frappé par la foudre alors qu’il était en service à Maiduguri, dans l’État de Borno, au nord-est du Nigeria. Le porte-parole du commandement de la police de Borno, l’inspecteur adjoint Nahum Kenneth Daso, a confirmé le décès vendredi 8 mai 2026 dans un message rendant hommage à l’agent.

La victime, l’inspecteur Abdulkadir Garba, était connue sous le surnom de « Buratai ». Selon les précisions fournies par Nahum Kenneth Daso, le drame s’est produit mercredi 7 mai vers 14h19 devant le siège du commandement de la police à Maiduguri, où l’inspecteur assurait la régulation du stationnement des véhicules.

Deux policiers frappés pendant un orage

Abdulkadir Garba travaillait aux côtés de l’assistant surintendant de police Wazani Adamu. Alors que de fortes rafales annonçaient l’arrivée de la pluie, les deux agents ont tenté de rejoindre un abri. Un éclair les a frappés avant qu’ils ne puissent se mettre à couvert. Wazani Adamu a survécu. Abdulkadir Garba, directement touché, est mort des suites de brûlures partielles, selon le porte-parole de la police de Borno. Dans son message, Nahum Kenneth Daso a décrit le défunt comme un policier respecté pour son engagement et son sens du devoir.

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Un précédent meurtrier dans l’État de Taraba

Les orages provoquent régulièrement des accidents mortels au Nigeria pendant la saison des pluies, qui s’étend généralement d’avril à octobre dans une grande partie du pays. En août 2025, plusieurs personnes avaient perdu la vie après qu’un éclair a frappé un rassemblement dans l’État de Taraba, dans le nord-est du Nigeria.

Un décès survenu en pleine mission

Abdulkadir Garba accomplissait une tâche de routine lorsqu’il a été frappé par la foudre devant le quartier général de la police de Borno à Maiduguri. Le décès de cet agent est intervenu alors qu’il exerçait ses fonctions de maintien de l’ordre et de gestion de la circulation aux abords du siège du commandement.