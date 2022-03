Le dossier ukrainien est toujours au cœur de l’actualité. La semaine dernière, la situation a pris une autre tournure et une guerre a éclaté après l’envoi de soldats russes dans l’Est du pays. Plus le temps passe, le bilan s’alourdit. On parle déjà de plusieurs centaines de personnes qui ont perdu la vie. Au moment où les échanges de tirs dictent leur loi sur le terrain, des africains tentent de sauver leur peau en fuyant les régions touchées. Alors que les ukrainiens et d’autres nationalités arrivent à passer la frontière sans problèmes, des noirs ont dénoncé le racisme à la frontière la semaine écoulée.

Comme nous vous l’avions annoncé en fin de semaine écoulée, de nombreux noirs qui fuyaient la guerre se sont retrouvés bloquer en Ukraine parce que des gardes polonais n’ont pas voulu les laisser rentrer dans le pays. Une situation qui avait suscité l’indignation de plusieurs internautes. Finalement hier lundi, l’Union africaine a dénoncé le racisme envers les noirs après que l’information s’est répandue sur la toile. Aux USA, la nouvelle n’a pas laissé insensible le rappeur Young Thug qui a décidé de voler au secours des noirs.

A travers un nouveau post dans sa story Instagram, Young Thug a offert son aide pour faire sortir les africains de l’Ukraine en toute sécurité. « Si certains de mes frères de rap sont là, je suis prêt à aider les Africains à sortir d’Ukraine, mais je sens [sic] qu’ils ne nous laissent pas passer« , a écrit Thug. Le rappeur américain dit être prêt à apporter son aide et a demandé à ceux qui ont plus d’informations sur le sujet de prendre contact avec lui. « Qui détient les informations sur ces mouvements, veuillez me contacter dès que possible, je suis prêt« , écrit le rappeur.

