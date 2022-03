Il y a un an, un ancien membre des forces armées gambiennes, Bai Lowe, avait été arrêté en Allemagne pour son implication présumée dans des crimes contre l’humanité, des meurtres et des tentatives de meurtre sous le président Yahya Jammeh. Jeudi 03 mars, le parquet fédéral allemand a annoncé qu’il a été mis en accusation notamment pour « crimes contre l’humanité ». Il avait été mis en accusation depuis le 22 février pour crimes contre l’humanité, meurtres et tentatives de meurtre entre 2003 et 2006, selon un communiqué du parquet.

Lowe faisait partie d’une unité de l’armée qui a perpétré des assassinats au nom du président Yahya Jammeh. Les procureurs allemands avaient déclaré l’année dernière lors de son arrestation qu’il avait été placé en garde à vue et que son appartement avait été fouillé. Le mandat d’arrêt lancé contre lui indiquait qu’il appartenait à une soi-disant « équipe de patrouille » de l’armée gambienne, également connue sous le nom de « Junglers ». L’unité a été utilisée par le président gambien pour exécuter des ordres de mise à mort illégaux, entre autres.

Un journaliste et un avocat

Bai Lowe est accusé d’avoir agi comme chauffeur pour l’unité entre décembre 2003 et décembre 2006. Il aurait été impliqué dans un total de trois ordonnances de liquidation de ce type, conduisant des membres de l’unité à attaquer des sites. Parmi les personnes ciblées figuraient un journaliste, Deyda Hydara assassiné en 2004, et un avocat Ousman Sillah qui avait survécu à une embuscade un an plus tôt. En se saisissant du dossier, la justice allemande applique le principe de la « compétence universelle » qui permet de juger en Allemagne certains crimes quel que soit l’endroit dans le monde où ils ont été commis.