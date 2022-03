La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) a pris ce mercredi 02 mars une décision contre la chaîne de télévision privée TV Carrefour. Il s’agit précisément d’une émission de la télévision qui a été sanctionnée. Elle est intitulée « Top O féminin ». L’organe de régulation a décidé de la suspendre pour une durée de 4 semaines. Le grief retenu contre ce programme est « apologie de la prostitution et proxénétisme ». En effet, l’animatrice a reçu sur l’émission une invitée qui a tenu des propos jugés obscènes par la HAAC .

Des propos obscènes

Outre la suspension de l’émission pour une durée d’un mois, le directeur de la chaîne de télévision a été mis en demeure. Il est dorénavant tenu de veiller au respect des dispositions du code de l’information dans les productions de la chaîne ainsi qu’à la qualité professionnelle de ses journalistes et animateurs. Notons que l’animatrice et le directeur de la télévision privée étaient présents à ce mercredi à la HAAC.

Ils ont participé à l’audience publique qui a décidé du sort de l’émission « Top O féminin ». Le directeur de la télévision privée commerciale TVC-Bénin est reconnu coupable d’avoir violé les dispositions des articles 13, 45 et 46 de la loi N°2015-07 du 20 mars 2015 portant code de l’information et de la communication en République du Bénin et de la convention signée avec la Haac.