Bac 2026 au Bénin : Sèdami Médégan Fagla appelle 77 101 candidats à la sérénité et à l'excellence

À la veille du démarrage des épreuves écrites du baccalauréat, session unique de juin 2026, la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en charge de la Formation technique, Dr Sèdami Médégan Fagla, a délivré un message solennel à l’adresse des candidats, de leurs familles et de l’ensemble des acteurs du système éducatif béninois.

Cette année, 77 101 candidats — dont 34 580 filles et 42 521 garçons — sont appelés à composer dans 140 centres répartis sur l’ensemble du territoire national. Derrière ces chiffres, la ministre voit « autant de rêves, d’ambitions et de projets de vie », portés par des familles, des enseignants et des responsables administratifs dont elle a tenu à saluer le dévouement.

Des filières scientifiques et techniques en progression

L’un des faits marquants de cette session concerne l’évolution des orientations. Les séries scientifiques et techniques — notamment les séries C, F1, F2, F3 et F4 — enregistrent une progression significative des effectifs. Pour Dr Médégan Fagla, cette dynamique traduit à la fois l’attractivité croissante de ces filières et la pertinence des réformes engagées sous la conduite du président Patrice Talon. « Le Bénin fait aujourd’hui le choix assumé de préparer sa jeunesse aux métiers de demain », a-t-elle affirmé, précisant que l’ambition du gouvernement est de former des ingénieurs, des techniciens, des chercheurs et des entrepreneurs capables d’accompagner la transformation structurelle de l’économie nationale.

La gratuité de la scolarité généralisée pour les filles

Médégan Fagla a également souligné le déséquilibre persistant entre candidatures féminines et masculines. Pour y remédier, le président de la République a annoncé, lors du Conseil des ministres du mercredi 4 juin 2026, la généralisation de la gratuité des frais de scolarité pour toutes les filles de l’enseignement secondaire général et technique public, dès la rentrée 2026-2027. Une mesure présentée comme un acte en faveur de l’équité et de l’égalité des chances. « Aucun talent ne doit être empêché de s’épanouir pour des raisons économiques ou sociales », a insisté la ministre.

Un message direct aux candidats

S’adressant directement aux élèves, Dr Médégan Fagla les a encouragés à aborder chaque épreuve avec méthode, discipline et confiance en eux-mêmes. Elle leur a conseillé de ne pas se laisser déstabiliser après chaque composition : « Une épreuve terminée appartient désormais au passé. L’essentiel est de mobiliser toute votre énergie pour celle qui suit. » Elle a également rappelé que le baccalauréat récompense avant tout la persévérance et la volonté de se dépasser, au-delà de la seule performance ponctuelle.

La ministre a conclu en formulant le vœu que cette session se déroule dans la sérénité, la transparence et l’équité, « afin que triomphe le mérite et l’excellence ».