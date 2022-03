Les Etats-Unis ont financé un programme d’armes biologiques en Ukraine. C’est du moins ce qu’on peut comprendre des propos du porte-parole du ministère russe de la Défense Igor Konachenkov, lors de son briefing matinal ce jeudi 10 mars 2022. Il a également ajouté que la Russie détient les preuves de ses allégations, avec des documents qui ont été remis par plusieurs employés ukrainiens.

Un projet américain de transfert d’agents pathogènes

Au cours de son intervention, Igor Konachenkov a déclaré que : « L’objectif de ces recherches biologiques financées par le Pentagone en Ukraine était de créer un mécanisme de propagation furtive de pathogènes meurtriers ». Il a par ailleurs fait savoir qu’il y a un projet américain de transfert d’agents pathogènes via des oiseaux migrateurs sauvages entre l’Ukraine, la Russie ainsi que d’autres pays voisins. A en croire Igor Konachenkov, les USA projetaient d’effectuer des travaux sur des agents pathogènes de reptiles, de chauve-souris et d’oiseaux, sur le sol ukrainien, tout en évoquant des travaux sur la possibilité de transmission de l’anthrax et de la peste porcine africaine.

« Le développement de composants d’armes biologiques était en cours »

Rappelons que ce n’est pas la première fois que la Russie accuse les Etats-Unis de développer des armes biologiques en Ukraine. En effet, il s’agit d’accusations portées par Pékin et Moscou contre les USA. Le mardi 08 mars dernier, le porte-parole de la diplomatie chinoise Zhao Lijian avait déclaré que : « Les biolabs américains en Ukraine ont en effet attiré beaucoup d’attention récemment ». La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Marria Zakharova avait dit que des preuves de ces projets avaient été trouvées. « Nous pouvons déjà conclure que dans les laboratoires biologiques ukrainiens à proximité directe du territoire de notre pays, le développement de composants d’armes biologiques était en cours. Nous ne parlons pas ici d’utilisations pacifiques ou d’objectifs scientifiques… Nous exigeons des détails » a-t-elle déclaré.