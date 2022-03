L’homme qui a attaqué les policiers municipaux devant la mairie de Marseille a finalement rendu l’âme suite à ses blessures. C’est du moins ce qu’il convient de retenir des informations rapportées sur cette situation. Dans les rangs de la police municipale, un fonctionnaire a été blessé. L’incident se serait produit dans la matinée de ce samedi 12 mars. L’homme a attaqué trois policiers avec un couteau.

A en croire les confidences qui ont été faites par l’adjoint à la sécurité et à la police municipale de la ville de Marseille, Yannick Ohanessian à l’Agence de Presse française, les policiers présents ont utilisé dans un premier temps « leurs armes non létales ». Mais l’un d’entre eux a fait usage par la suite de son arme létale pour riposter et blesser mortellement l’agresseur.

Sans antécédents judiciaires

Le ministre français de l’Intérieur s’est également prononcé sur la situation et a donné quelques informations sur l’agresseur. «Pour l’instant, à ma connaissance, il n’est pas connu des services de police et il n’aurait pas d’antécédents judiciaires», a notamment martelé Gérald Darmanin qui était présent ce samedi à l’inauguration du prochain commissariat des 13e et 14e arrondissements. Notons qu’il y a quelques jours, une fonctionnaire de police a été étranglée par un homme placé en garde à vue.