Moussa Okanla n’est plus. L’ancien ministre des affaires étrangères du régime Yayi est décédé hier mercredi 02 mars 2022. Il était professeur à la faculté de droit et de sciences politiques de l’Université d’Abomey-Calavi. L’universitaire y enseignait les relations internationales. Il a fait son entrée dans le gouvernement de Boni Yayi, le 17 juin 2007, succédant ainsi à Mariam Aladji Boni Diallo. Avant d’être nommé ministre , Moussa Okanla a été le représentant au Bénin de l’African-American Institute dont le siège est à New York, entre 1987 et 1994.

Ancien employé de l’USAID

De 1991 à 1994, il a occupé le poste de Conseiller Technique à la Coopération internationale du Ministre des affaires étrangères de la coopération. De 1994 à 1998, le disparu a été spécialiste en gouvernance au bureau régional de l’USAID à Abidjan en Côte d’Ivoire, et de 1999 à 2000, il officie en tant que conseiller en gouvernance au PNUD, bureau de Cotonou. Le dernier poste occupé par l’expert en diplomatie avant d’être nommé ministre est celui de chargé de programme au programme de gouvernance et des droits de la personne (PGDP). Moussa Okanla est né le septembre 1950 dans l’ancien Dahomey. Il fréquente les écoles primaires et secondaires de sa ville natale, Porto-Novo, de 1957 à 1971. Puis il s’inscrit à l’Université du Dahomey (actuellement Université d’Abomey-Calavi) où il obtient une licence d’histoire.

Titulaire d’un doctorat en sciences politiques

En 1974, il entre dans le programme de maîtrise à l’Institut des relations internationales du Cameroun Yaoundé, qu’il termine avec la maîtrise en 1976. Après avoir passé une année universitaire au Gabon en tant que chargé de cours à l’Ecole Normale Supérieure du Gabon, Libreville, il entre dans le programme de doctorat à l’Université du Michigan, Ann Arbor. Okanla est titulaire d’un doctorat en sciences politiques, spécialisée dans les relations internationales de l’université de Michigan , Ann Arbor.