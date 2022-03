Au Bénin, les listes des candidats éligibles au titre de la première campagne d’inscription au Fichier national des principales fonctions administratives et techniques des mairies, sont disponibles. Pour le poste de secrétaire exécutif, 403 personnes ont été retenues. Pour le poste de responsable des services techniques, seuls 63 candidats ont été déclarés éligibles. Les responsables des affaires domaniales et environnementales admis au fichier sont au nombre de 66. Les responsables des systèmes d’information au nombre de 27.

Sous réserve de l’enquête de moralité et de la vérification des diplômes

Quant aux candidats retenus au poste de responsable du développement local et de la planification, ils sont 152. Les candidats éligibles au poste de responsable des affaires administratives et financières sont en tout 180. Pour le poste de personnes responsables des marchés publics, ils sont 121 à être sélectionnés. Il faut dire que les listes des candidats éligibles à ces divers postes sont maintenues sous réserve de l’enquête de moralité et de la vérification des diplômes.

Le journal Le Matinal informe que le tirage au sort par commune pour le poste de secrétaire exécutif des mairies aura lieu ce jeudi 31 mars 2022. Rappelons que c’est en janvier dernier, que le gouvernement a lancé l’appel à candidature pour l’inscription au fichier national des principales fonctions administratives et techniques des communes. C’est dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation au Bénin.