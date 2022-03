Les rois du Bénin font du lobbying pour la reconnaissance effective de la chefferie traditionnelle dans le pays. Ils ont été reçus par le chef de l’Etat le jeudi 03 mars 2022 à la présidence de la République. Les hôtes de Patrice Talon ont plaidé pour le vote d’une loi et des décrets d’application en plus des dispositions de la constitution qui reconnaissent déjà les rois et chefs traditionnels. Selon sa majesté Gangoro Souambou, l’un des rois reçu par Patrice Talon, ce dernier a indiqué qu’une commission sera bientôt installée.

Pour que « la chefferie soit un organe d’Etat »

Elle aura pour mission « d’étudier tous les paramètres pour que la chefferie traditionnelle soit reconnue. Il y aura également des décrets d’application. Déjà la commission fera des propositions. Ensuite, il y aura une réunion d’ensemble pour étudier avant que ça n’arrive au parlement pour la prise de l’acte » a-t-il fait savoir. En ce qui concerne les décrets d’application, ils seront également pris pour que « la chefferie soit un organe d’Etat et puisse participer au développement de la nation. Si le décret est pris, il y a des droits et des devoirs » a poursuivi Sa Majesté Gangoro Souambou.

Le roi d’Agonli apprécie de son côté, la réponse apportée aux préoccupations portées à la connaissance du chef de l’Etat. Pour Dada Zéhè, Patrice Talon veut réformer la chefferie traditionnelle afin de « l’amener à jouer le rôle qui est le sien ». Il dit ne pas douter du chef de l’Etat qui a déjà prouvé par le passé sa bonne foi en constitutionnalisant la chefferie traditionnelle.