Au Bénin, à partir de ce vendredi 11 mars 2022, une taxe de 5% sera ajoutée aux frais de retrait et de transfert via Mobile Money. C’est du moins ce qu’indique un message envoyé par le réseau de téléphonie mobile MTN à ses abonnés. Le géant sud-africain des télécoms précise que cette taxe est fixée en application du Code Général des Impôts (CGI). Il s’agit d’une taxe contributive sur les services financiers mobiles. Pour les retraits d’argent allant de 5000 à 20.000, il faut payer tout naturellement 100 francs plus le montant de la taxe qui est de 16 francs Cfa.

Le montant de la taxe est de 163 francs Cfa pour le retrait de 500.000

Donc désormais pour cette opération, il faudra payer 116 francs Cfa. Le montant de la taxe est à 28 francs Cfa pour le retrait d’une somme allant de 20.001 à 50.000 francs Cfa , et de 61 francs pour ceux qui souhaitent retirer entre 75.001 et 100.000. Pour 500.000 Francs Cfa, le montant de la taxe est fixée à 163 francs et à 305 francs pour le retrait d’un million de Fcfa.

En ce qui concerne les transferts d’argent, le montant de la taxe est de 4 francs pour un transfert de 1000 Fcfa, de 8 Fcfa pour un transfert entre 500 000 et 750 000 et de 12 Fcfa pour un transfert entre 750 000 Fcfa et 1000 000. La taxe est calculée sur les frais hors taxe.