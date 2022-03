Jusqu’à ce jour, l’ancien président américain, Donald Trump n’a pas encore accepté les résultats de la présidentielle de 2020, continuant à soutenir que les élections lui avaient été volées. Et il prépare déjà sa revanche pour 2024 en s’autoproclamant « 45e et 47e » président des Etats-Unis, Joe Biden étant le 46e. De l’autre côté, l’actuel président dont l’élection a été confirmée, pense qu’il gagnera une fois encore face à Donald Trump si celui se présente en 2024. Joe Biden a déclaré jeudi qu’il serait « chanceux » d’affronter son prédécesseur Donald Trump lors de l’élection présidentielle de 2024, une revanche de la course présidentielle de 2020.

Le président américain a fait cette déclaration après un sommet extraordinaire de l’Otan à Bruxelles pour discuter de l’offensive russe Ukraine lorsqu’on lui a demandé s’il craignait que sa politique étrangère ne soit potentiellement annulée si Trump, ou un candidat aux vues similaires, faisait une autre offre à la Maison Blanche en 2024 et gagnait. « Je serais très chanceux d’avoir à nouveau le même homme en face de moi à la prochaine élection », a déclaré Biden, 79 ans.

« Cela augmenterait les chances de se présenter »

Il a indiqué que son objectif électoral immédiat était les prochains mandats du Congrès de 2022, où les démocrates feraient face à de fortes chances de conserver leur faible majorité. Alors qu’il n’avait même pas encore clôturé ses 1 ans à la Maison Blanche, Biden avait également déclaré en décembre 2021 qu’un facteur pourrait l’aider à se présenter à nouveau en 2024, une revanche contre son rival de 2020, Donald Trump. « Cela augmenterait les chances de se présenter », avait déclaré Biden à ABC News lorsqu’on lui a demandé s’il se représenterait face à Trump.

« Si je suis en bonne santé, alors je me présenterais »

« Je suis un grand accepteur du destin. Le destin est intervenu dans ma vie de très nombreuses fois. Si j’ai la santé dans laquelle je suis actuellement, si je suis en bonne santé, alors je me présenterais à nouveau » avait-il laissé entendre. Au moment où Biden et Trump cherchent encore à s’affronter, un nombre important de démocrates et de républicains espèrent actuellement voir leurs partis trouver des alternatives à ces deux leaders lors de la prochaine élection présidentielle, selon un sondage de CNN.