Joe Biden s’en est violemment à Vladimir Poutine qu’il a traité de « boucher » qui ne pouvait plus rester au pouvoir dans un discours Pologne alors que des missiles russes s’abattaient sur la ville la plus pro-occidentale d’Ukraine, à seulement quelques kilomètres de la Pologne. Le président américain Joe Biden a également semblé exhorter les personnes proches du président russe à l’évincer du Kremlin.

« Nous aurons un avenir différent, un avenir plus brillant, ancré dans la démocratie et les principes, l’espoir et la lumière, la décence et la dignité, la liberté, des possibilités. Pour l’amour de Dieu, cet homme ne peut pas rester au pouvoir » a déclaré le président Joe Biden dans un discours déjà considéré comme le plus virulent qu’il ait prononcé depuis le début de l’offensive russe en Ukraine. Un discours qui a provoqué un gros malaise à la Maison-Blanche selon la presse occidentale qui relaie les « ajustements » des officiels américains.

Un avertissement et un message au peuple russe

« Ce que le président voulait dire, c’est que Poutine ne peut pas être autorisé à exercer un pouvoir sur ses voisins ou sur la région. Il ne parlait pas du pouvoir de Poutine en Russie, ni d’un changement de régime » a affirmé un responsable de la Maison-Blanche. Le dirigeant américain a déclaré que Poutine était « enclin à la violence ». S’adressant directement au président russe, Biden a déclaré: « Ne pensez même pas à vous déplacer sur un seul pouce du territoire de l’OTAN … C’est un exemple de l’une des plus anciennes impulsions humaines, utilisant la force brute et la désinformation pour satisfaire une soif de pouvoir et de contrôle absolus. Ce n’est rien de moins qu’un défi direct à l’ordre international fondé sur des règles établi depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.»