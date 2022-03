Le gouvernement a publié dans la soirée d’hier vendredi 04 mars la nouvelle liste des candidats retenus pour subir les épreuves de sélection dans le cadre de la constitution du fichier national pour les principales fonctions administratives et techniques des communes. Celle-ci fait suite à l’annulation de la première à cause des faits de fraudes. Les candidats figurant sur la nouvelle liste sont invités à se présenter au lycée technique Coulibaly de Cotonou le samedi 12 mars 2022 pour subir le test psychologique à partir de 7 heures.

Les entretiens individuels auront lieu au palais des congrès de Cotonou

Ce test sera suivi d’une épreuve écrite à laquelle seront exclusivement soumis les candidats au poste de Secrétaire exécutif de mairie. Par ailleurs, les entretiens individuels auront lieu au palais des congrès de Cotonou du lundi 14 au mercredi 16 mars 2022 selon la programmation qui sera communiquée aux candidats. Pour ces entretiens individuels, les candidats doivent se munir d’une copie complète de leurs dossiers de candidature. Le gouvernement précise que la présélection des candidats sur dossier est faite sous réserve de vérification ultérieure de l’authenticité et , le cas échéant de l’équivalence des diplômes produits.

Les réclamations seront recueillis jusqu’au lundi 07 mars 2022

Les candidats non retenus peuvent obtenir le motif de rejet de leurs candidatures sur la plateforme e-Résultat et soumettre s’ils le souhaitent une réclamation en envoyant un mail à contact.decentralisation@gouv.bj, indiquant les justifications nécessaires en relation avec les exigences du poste concerné et le motif indiqué du rejet. Les réclamations seront recueillies jusqu’au lundi 07 mars 2022 à 18h00. La nouvelle liste des candidats retenus pour subir les épreuves de sélection est consultable via ce lien : La liste des candidats retenus pour les épreuves de sélection est disponible et accessible ici : https://www.gouv.bj/preselection-fonctions-mairies/