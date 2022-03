Au Bénin, le dernier conseil des ministres a pris un certain nombre de mesures contre la cherté de la vie. Il s’agit notamment des exonérations de TVA sur la farine de blé, l’huile végétale importée ou produite localement et la mise en œuvre d’un abattement de 50% sur les prix du fret maritimes et de deux tiers pour les frets aériens pour le calcul des droits de douane à liquider.

« Pour nous assurer que nous avons apporté la bonne réponse »

Lors d’une rencontre avec la presse ce samedi 26 mars, la ministre du commerce Shadiya Assouman a indiqué que ces mesures gouvernementales n’ont pas été prises de façon cavalière. Elles ont été « étudiées avec les acteurs qui nous approvisionnent » a assuré Mme la ministre. « Nous allons laisser le temps de l’application et de l’évaluation pour nous assurer que nous avons apporté la bonne réponse » a-t-elle poursuivi.

L’autorité a par ailleurs demandé à ses concitoyens de réclamer les factures à chaque achat. « J’inviterai les consommateurs à réclamer les factures et les commerçants à réclamer les factures à leurs fournisseurs puisque c’est cela qui nous aide également à surveiller le marché » a t-elle déclaré. Rappelons que les mesures prises par le gouvernement pour faire baisser les prix des produits de grande consommation se chiffrent à plus de 80 milliards de Fcfa. C’est du moins ce qu’indique le relevé du conseil des ministres du mercredi dernier.