La sécurité des Béninois est-elle menacée au niveau de certains feux tricolores à Cotonou ? Une femme a été agressée ce mercredi 02 mars 2022 au niveau des feux de Dédokpo dans le 3ème arrondissement de la ville de Cotonou par un déficient mental. Ce dernier est coutumier des faits selon des informations recueillies sur les lieux. Selon le récit fait par la jeune femme approchée par LNT, elle s’était arrêtée au feu rouge de Dédokpo lorsqu’elle a été agressée par l’homme qui s’avérait être un déficient mental.

Elle se trouvait à moto et n’aurait pas vu son agresseur venir. Qui peut bien s’attendre, en effet à une telle agression en pleine circulation, et surtout sans antécédent particulier avec son agresseur ? L’homme aurait asséné un coup avec une pierre qu’il tenait fermement dans sa main sur les doigts de la jeune femme sans aucun avertissement ou échange. Surprise, par l’agression, elle s’est retournée et a fait face à son bourreau qui lui a intimé l’ordre de s’éloigner de lui tout en déblatérant d’autres phrases… « un discours sans queue ni tête » nous dira-t-elle. Voyant son agresseur s’avancer encore vers elle le point levé, elle a dû prendre ses jambes à son cou et partir en trombes sans attendre le feu vert.

Plainte à la police, un récidiviste selon des témoins

Partie en trombes, elle a été rejointe plus tard par des témoins de la scène. Ces derniers ont affirmé qu’il s’agissait bien d’un déficient mental qui sévissait déjà dans le passé dans les environs. Il aurait déjà agressé plusieurs personnes et menacé d’autres avec des armes blanches. Il faut noter que personne n’a porté assistance à la jeune dame pendant l’agression… Les témoins craignaient-ils de se faire agresser en retour s’ils intervenaient ? La jeune dame a porté plainte à la police et s’est rendue dans un hôpital pour y suivre des soins. Elle espère que tout sera fait pour interner l’agresseur et éviter d’autres agressions du même type dans le futur. « Cela aurait pu être plus grave, il aurait pu me frapper à la tête… » nous a-t-elle confié après l’agression. Les autorités compétentes sont invitées à se saisir d’urgence de ce problème pour éviter un drame.