Les 4 et 05 mars 2022, au tennis club du stade de l’Amitié «Général Mathieu Kérékou» de Kouhounou à Cotonou, l’équipe béninoise de tennis affrontera son homologue de Hong Kong dans le cadre de la Coupe Davis groupe 2 mondial. «C’est une sélection béninoise en pleine forme et très motivée qui accueillera l’équipe de Hong Kong conduite par Hong Kit Wong», a affirmé, ce mercredi 02 mars 2022, Bruno Danhouan, le capitaine de la sélection béninoise lors d’une conférence de presse.

« Ce sont des joueurs très motivés, c’est la première fois nous accueillons une compétition de cette envergure et ils ont envie de faire plaisir au peuple béninois. Ils ont la mentalité de gagnant » a déclaré Bruno Danhouan, le capitaine de l’équipe béninoise. Les tennismen béninois sont décidés à faire honneur à leur pays et à toutes leurs familles respectives. C’est pour cela que le capitaine de la sélection béninoise a précisé aux férus du tennis que certains éléments militent en faveur du Bénin tels que «la chance d’accueillir l’équipe de Hong Kong sur nos installations dans notre climat et devant notre public».

Mais l’équipe béninoise a très peu d’informations sur son homologue de Hong Kong. Face à cet handicap, le tennisman Alexis Klégou et ses coéquipiers pourront puiser sur leur capital d’expériences pour venir à bout de leur adversaire. Bruno Dahouan n’a pas manqué de faire savoir que Alexis Klégou, pièce maîtresse de l’équipe béninoise, «a gardé un niveau appréciable en venant ici » et qu’«avec cette forme-là, nous avons des chances de défendre les couleurs nationales».

Le capitaine de l’équipe de Hong Kong, Hong Kit Wong, très peu bavard, n’a pas voulu livrer toutes leurs stratégies pour surprendre les Béninois. Mais il a reconnu qu’ils ont quelques informations sur les meilleurs joueurs de l’équipe du Bénin. «Nous allons jouer comme d’habitude avec nos atouts, l’essentiel pour nous c’est de gagner à la fin » a-t-il indiqué. Il faut préciser que l’équipe du Bénin est composée de KLÉGOU Alexis, N’TCHA Delmas, MONNOU Sylvestre, AGBO-PANZO Patrick, GANDONOU Prince et le capitaine BRUNO DANHOUAN et celle de Hong Kong est composée de WONG COLEMAN, WONG HONG-KIT, NG KI LUNG, CHAN KWOK SHUN DASSON, et WONG HONG-KIT qui est à la fois capitaine et joueur.