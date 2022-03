La crise sanitaire due au coronavirus (covid-19) est toujours d’actualité en Chine. Plus d’une année après avoir considérablement réduit la propagation du virus dans le pays, les autorités font actuellement face à une recrudescence du nombre de cas et de décès. En effet, pour la première fois depuis janvier 2021, le pays a enregistré deux nouveaux décès dus à la maladie. La Commission nationale de la santé a annoncé la nouvelle ce samedi 19 mars 2022. Les deux morts ont eu lieu dans la province de Jilin, au nord-est de la Chine continentale, hors Macao et Hong Kong.

« Nous devons toujours mettre au premier plan les gens et leur vie »

La situation avait été évoquée par le président chinois Xi Jinping lors d’une allocution télévisée le jeudi dernier. « Nous devons toujours mettre au premier plan les gens et leur vie, nous en tenir […] à la politique du zéro Covid, et enrayer au plus vite la propagation de l’épidémie » avait-il laissé entendre. Notons que les autorités chinoises avaient mis en place des mesures draconiennes pour freiner la propagation du covid-19. Ces politiques avaient été couronnées de succès. Cependant, alors que le pays n’enregistrait que moins d’une centaine de cas par jour, trois semaines plutôt, l’on assiste à plus d’un millier de cas quotidiennement enregistré.

Pour rappel, les deux nouveaux décès en Chine dus au coronavirus interviennent alors que le nombre de nouvelles contaminations a atteint son plus grand niveau. Le mardi 15 mars dernier, les autorités avaient dénombré de nouveaux cas de coronavirus. Pour que la situation ne s’aggrave davantage, les autorités ont pris la décision de mettre en quarantaine à domicile plusieurs dizaines de millions d’habitants notamment dans la ville de Shenzen, au sud de la Chine, où de nombreuses usines ont été fermées.