Lors d’un vol de routine, deux Marines ont pu s’éjecter d’un avion de chasse qui s’est écrasé sur la plantation familiale de l’ancien gouverneur de Caroline du Sud. Ils s’en sont sorti vivants. L’avion de chasse, un F/A-18D Hornet effectuait un vol de routine au-dessus de la région de Beaufort, en Caroline du Sud, jeudi après-midi, a indiqué dans un communiqué le Marine Corp Air Station Beaufort. Sur le site de l’accident, il y avait de la fumée provenant de l’avion et un feu de brousse, ont déclaré des responsables militaires.

L’ancien gouverneur de Caroline du Sud, Mark Sanford, a déclaré que l’avion s’était écrasé près de l’endroit où son défunt père est enterré à Coosaw Plantation, qui est la propriété de la famille. La sœur du gouverneur, Sarah Sanford Rauch, a vu le moteur de l’avion prendre feu, a-t-elle déclaré. « J’ai dit à mon frère : » Non, non, non, c’est mauvais « », a déclaré Rauch au Post and Courier. « Et puis environ une seconde plus tard, il y a eu une explosion colossale », a-t-elle ajouté.

Plus de 34 millions de dollars partis en fumée

Rauch et son frère John sont partis à la recherche de l’avion et ont trouvé les deux Marines qui s’étaient éjectés, a-t-elle déclaré. Les deux étaient capables de marcher seuls, selon son témoignage. Selon le site militarymachine.com, le F/A-18 Hornet coûte plus de 34 millions de dollars. Citant les données du General Accounting Office, le site statista.com a rapporté que le fonctionnement du chasseur coûte 6,5 millions de dollars par an.

Le mois dernier le chasseur bombardier furtif F-35C de l’US Navy avait percuté le poste de pilotage du porte- avions USS Carl Vinson lors d’une opération de routine et avait fini en mer. L’Armée américaine a annoncé avoir récupéré son épave cette semaine. Dans ce cas également, le pilote s’était également éjecté de l’appareil et s’en est sorti vivant.