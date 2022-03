La Cour de répression des infractions économiques et du Terrorisme (CRIET) a rendu, ce lundi 07 mars 2022 au siège de la Haute juridiction à Porto-Novo, son verdict dans l’affaire dite «délivrance de passeports béninois aux camerounais». La plaidoirie du conseil des avocats de l’ex-directeur de l’Immigration et de l’Emigration, le Commissaire divisionnaire Edgard Florent Agbo n’a rien changé à la peine que le ministère public représenté par le Premier Substitut du Procureur spécial près la CRIET a requis contre l’ex- patron de l’Immigration et de l’Emigration dans son réquisitoire du vendredi 04 mars 2022.

Les dés sont désormais jetés dans l’affaire de «délivrance de passeports béninois aux camerounais». Selon Frissons radio, la Cour de répression des infractions économiques et du Terrorisme (CRIET) a condamné, ce matin de lundi 07 mars 2022 à Porto-Novo, l’ex-patron de l’Immigration et de l’Emigration, le Commissaire divisionnaire Edgard Florent Agbo a 10 ans de prison ferme.

La Cour a confirmé ainsi la peine de 10 ans de prison ferme que lui a requis vendredi 04 mars 2022 le ministère public représenté par le Premier Substitut du Procureur spécial près la CRIET dans son réquisitoire. Par contre dans ses réquisitoires, le ministère public a demandé de condamner les six Camerounais à qui les passeports ont été délivrés chacun à 10 ans de prison plus 5 millions d’amende mais ces six Camerounais écopent chacun de 3 ans de prison.

Il faut signaler que, reçu sur le même média ce lundi 07 mars 2022, l’un des avocats de l’ex-directeur de l’Immigration et de l’Emigration, a déclaré que « le commissaire Agbo ne reçoit pas les demandeurs aux passeports» dans son bureau et que «ce n’est pas lui qui fait la procédure de vérification. Pour lui, il juge sur pièces et que ces pièces ne pouvaient que conduire à un OK pour faire établir les passeports».