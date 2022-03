20 millions de dollars. C’est du moins le montant de l’accord qui a été signé par l’attaquant argentin Lionel Messi avec la société de cryptographie Socios. L’objectif de cette signature est que l’image du ballon d’or participe à la promotion jetons de fans numériques. L’ancien attaquant du Barça rejoint ainsi les autres stars du monde sportif à avoir associer leur image aux monnaies électroniques. Il s’agit par exemple de Tom Brady et de LeBron James.

Campagne de publicité pour Qatar

L’accord intervient dans un contexte où un rapprochement est noté entre les entreprises de cryptomonnaies et le football. Il y a quelques mois, une partie de la paye de Lionel Messi lors de son transfert de Barça à Paris avait été effectuée en cryptomonnaies. Lionel Messi s’impliquera également dans une campagne de publicité et de promotion de l’entreprise dans le cadre de la prochaine coupe du monde qui se tiendra au Qatar.

Gratitude de Messi

Plus d’une centaines de club sont associés à la société pour la promotion la création de jetons. « Les fans méritent d’être reconnus pour leur soutien. Ils méritent des opportunités d’influencer les équipes qu’ils aiment », a indiqué dans un communiqué le joueur du club francilien. « Je suis fier de rejoindre la mission de Socios.com de créer un avenir plus connecté et gratifiant pour les fans du monde entier. », a-t-il poursuivi.