L’Organisation pour la défense des droits de l’homme et des peuples (Odhp) s’inquiète de la tournure que pourrait prendre le processus de désignation du nouveau roi de Kouandé. Dans un communiqué la section Kouandé de la structure prévient qu’elle ne « cautionnera (aucune) violation des règles coutumières régissant la désignation du nouveau roi ». En effet, il lui est revenu que « des gens mal intentionnés manipuleraient les sages pour leur imposer une liste pirate du collège électoral où figureraient des personnes qui n’y ont pas qualité pour être membre. Si ces informations étaient vérifiées elles risqueraient d’occasionner des troubles à l’ordre public dans la ville de Kouandé » avertit l’organisation.

En dehors de ces cinq sages, « plus aucune autre personne n’a qualité pour y être membre »

Elle rappelle que ces manipulations tendant à violer la tradition et introniser celui qui ne méritait pas avaient provoqué un soulèvement à l’époque de la désignation du roi défunt. « Ce qui avait malheureusement conduit à son interpellation et à son transfèrement à Natitingou d’où il est revenu triomphalement occuper son trône ». Pour l’Odhp, c’est pour éviter un tel scénario qu’il appelle les uns et les autres à la retenue et qu’ils laissent le collège électoral légitime prévu par la coutume faire son travail dans le respect de la procédure.Elle rappelle qu’il ne reste que 5 sages et qu’en dehors de ces cinq présidés par Kouandé Sounon, « plus aucune autre personne n’a qualité pour y être membre ».

L’organisation invite donc le Préfet, le Maire et la Police Républicaine à veiller strictement au respect des règles coutumières régissant la procédure de désignation du nouveau roi afin de prévenir d’éventuels troubles à l’ordre public. Elle demande également aux potentiels candidats au trône et leurs soutiens de faire preuve d’une grande retenue. L’Odhp prévient pour finir, qu’elle « sera attentive à toute violation des règles coutumières , ainsi que de la dynastie méritante dans le processus de désignation du nouveau roi ».