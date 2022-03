Depuis plusieurs mois, la situation est très tendue entre les Etats- Unis et la Russie dirigée par Vladimir Poutine. Les deux puissances n’accordent pas leur violon sur le dossier ukrainien. Et comme on peut l’imaginer, après l’offensive russe, la tension s’est aggravée. Cette semaine, le président Biden a qualifié son homologue russe de criminel de guerre, une réaction jugée « impardonnable » par le Kremlin qui a réagi quelques heures après la sortie du président américain. Hier encore, comme si cela ne suffisait pas, Biden a remis une couche en qualifiant son homologue de « pur voyou » et de « dictateur meurtrier ».

Entre Biden et Poutine ce n’est pas l’amour fou. Les dirigeants de ces deux puissances du monde. La tension s’est accentuée encore plus avec la guerre qui a éclaté en Ukraine le 24 Février dernier. En effet, les occidentaux avec les USA en tête ont condamné à plusieurs reprises l’offensive russe et ont imposé une multitude de sanctions contre la Russie mais aussi directement contre des hauts dirigeants russes. Dans ce contexte déjà très tendu, Biden ne manque pas de critiquer son homologue au cours de ses interventions. Hier jeudi, au cours d’une nouvelle intervention, il a qualifié son homologue de « pur voyou » .

S’exprimant lors du déjeuner annuel des Amis de l’Irlande le jour de la Saint-Patrick à Capitol Hill, Biden a déclaré que Poutine était « un dictateur meurtrier, un pur voyou qui mène une guerre immorale contre le peuple ukrainien ». Plus tôt dans la même journée de ce jeudi, lors d’une réunion avec Micheál Martin, le premier ministre irlandais, le président Biden s’est également concentré sur le dirigeant russe, déclarant : « La brutalité de Poutine et ce qu’il fait et ce que font ses troupes en Ukraine est tout simplement inhumain».