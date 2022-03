Il y a quelques jours, la justice américaine infligeait un énième camouflet à l’ancien président des Etats-Unis Donald Trump. Le 17 Février dernier, dans le cadre de l’affaire de fraude fiscale dans laquelle il est cité, une décision de justice a été rendue en défaveur du magnat de l’immobilier devenu 45ème président des Etats-Unis. La décision rendue obligeait l’ancien président Donald Trump et de deux ses enfants à témoigner dans le cadre de l’affaire évoquée plus tôt qui fait couler beaucoup d’encre et de salive.

Un nouveau coup dur pour l’ancien président qui enchaine les mauvaises nouvelles depuis son départ de la Maison-Blanche. Mais cela ne démoralise pas l’ancien président Trump que tout le monde connait comme un battant. L’ancien Président multiplie les sorties publiques pour se prononcer sur l’actualité de son pays et sur la politique étrangère. La semaine dernière, il s’est invité dans le débat qui retient toutes les attentions depuis plusieurs semaines : la crise ukrainienne. Il n’a pas manqué de vanter le génie de son ancien homologue, actuel président de la Russie, Vladimir Poutine.

Hier, lundi, l’ancien président lançait une offensive dans le cadre de l’affaire de fraude fiscale liée au groupe familial, la Trump Organization. Pour rappel, deux de ses enfants et lui même sont appelés à témoigner selon une récente décision de justice. Mais Donald Trump ne compte pas se laisser faire. Selon des sources généralement bien introduites, Donald Trump a fait appel de la décision du juge qui le contraint à témoigner sous serment dans le cadre d’une enquête civile de l’État de New York sur ses pratiques commerciales. Les mêmes sources indiquent que les avocats de l’ancien président et de ses deux enfants aînés ont déposé des documents lundi auprès de la division d’appel du tribunal de première instance de l’État, dans le but d’annuler la décision du 17 février du juge Arthur Engoron.

