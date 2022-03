Aux Etats- Unis, la famille Trump a fait la une des médias ces dernières années. Donald Trump le magnat de l’immobilier a été élu au cours de la présidentielle de 2016 Président des USA. Avec cette nouvelle fonction, Donald Trump a beaucoup fait parler de lui. Au terme de son premier mandat, il a voulu se faire réélire malheureusement pour lui les choses ne se sont pas passés comme prévu. Depuis son départ de la Maison-Blanche, de plus en plus d’affaires en justice liées à sa famille ou à lui-même directement sont évoquées dans les médias.

Depuis quelques heures, circule sur la toile, une information faisant état de ce que l’ancien président et ses deux fils aîné Trump Jr et Eric vont déposer dans le mois de Mai pour une affaire dans laquelle la famille Trump est poursuivi. Selon nos recoupements d’informations, Trump et trois de ses enfants adultes sont accusés d’avoir utilisé son émission de télé-réalité « The Celebrity Apprentice » et d’autres événements promotionnels pour booster les activités de ACN Opportunity, une société américaine de vente multiniveau.

Selon les mêmes sources, cette entreprise serait liée à une organisation à but non lucratif qui a utilisé la marque de Trump pour attirer les adolescents. Concernant cette affaire, Yelena Dzhanova d’Insider a rapporté que quatre plaignants poursuivent la famille Trump après avoir déclaré avoir perdu des milliers de dollars en rejoignant ACN et en essayant de vendre ses téléphones. Selon nos sources, l’ancien président a accepté d’être déposé le 16 juin tandis qu’Eric Trump sera interrogé le 12 mai et Donald Trump Jr. le 10 mai, selon une lettre déposée auprès du tribunal. A l’heure actuelle, les parties ne se sont pas encore entendues sur une date de déposition pour Ivanka Trump, également accusée dans le procès.