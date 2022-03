Avec un Super Bowl de tous les records, Eminem vient une nouvelle fois de rentrer dans l’histoire. Après une énorme augmentation des streamings suite à la performance au Super Bowl de Dr. Dre, Mary J. Blige, Snoop Dogg, Kendrick Lamar, 50 Cent et Eminem, la Recording Industry Association of America (RIAA) a annoncé aujourd’hui 73,5 millions de nouvelles certifications de singles pour Eminem.

« Ces récompenses reconnaissent l’engagement indéfectible d’Eminem envers son métier et la relation durable qu’il a forgée avec les fans au cours des vingt dernières années. Avec l’annonce d’aujourd’hui, Eminem devient l’artiste avec le plus de singles certifiés de l’histoire de notre programme et ajoute un rare troisième album de diamants à ses nombreuses réalisations créatives. Félicitations à Eminem et à toute son équipe de label qui ont placé la barre plus haut que jamais ! » a déclaré le président de la RIAA, Mitch Glazier.

Créé par la RIAA en 1958 pour honorer les artistes et mesurer le succès commercial d’un disque, le programme Gold & Platinum Awards est le premier baromètre de l’industrie pour reconnaître les réalisations artistiques sur le marché de la musique.