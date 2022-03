La France est-elle actuellement préparée pour une guerre de longue durée ? La question se pose actuellement dans un contexte de conflit entre l’Ukraine et la Russie. Le sénateur LR Christian Cambon qui préside la commission des affaires étrangères, de la défense et des armées du Sénat pense que son pays n’est vraiment pas prêt pour une guerre longue à cause des réserves de munitions de l’armée qui ne seraient pas conséquentes. Pour lui, ces munitions pourraient permettre de tenir, juste pour « quatre jours » dans le meilleur des scénarios. C’est du moins ce qu’il a appris par certaines sources, a-t-il déclaré mardi dernier sur RFI.

« Nous n’avons pas en matière de munitions, l’épaisseur,…»

M Cambron fait remarquer que cette question de munitions « insuffisantes » n’est pas nouvelle. « Nous savons depuis longtemps que nous n’avons pas en matière de munitions, l’épaisseur, c’est-à-dire la quantité qui nous permettrait de soutenir un conflit de longue durée » a déclaré le sénateur. Il pense même avoir été optimiste en disant que les munitions pouvaient tenir sur 4 jours en cas de guerre, car d’après lui, la réalité est tout autre « sur un certain nombre de points ».

Du côté de l’état-major de l’armée française on refuse de communiquer sur le sujet. Le porte-parole, le colonel Ianni a clairement fait comprendre à la presse que pour des raisons stratégiques, les informations sur les stocks de munitions ne peuvent être communiquées. En tout cas, le sénateur Christian Cambon appelle au renforcement du stock de munitions de l’armée au cas où le conflit ukrainien arriverait aux portes de l’hexagone.