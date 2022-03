La Russie continue de subir les conséquences de son offensive en Ukraine. En effet, suite aux multiples sanctions imposées par les pays occidentaux, l’Europe a mis fin à sa coopération spatiale avec la Russie. Ce jeudi 17 mars 2022, l’agence spatiale européenne (ESA) a décidé, à l’issue de son conseil exécutif, de mettre un terme à cette coopération avec Moscou, à cause de l’offensive en Ukraine. C’est l’ESA qui a informé la presse via un communiqué. Cette décision de l’agence spatiale russe entraîne la suspension de la mission russo-européenne ExoMars.

« L’impossibilité de poursuivre la coopération en cours »

Dans le communiqué, l’ESA a dit reconnaître qu’il est impossible de continuer sa coopération spatiale avec la Russie. L’agence européenne dit avoir « reconnu l’impossibilité de poursuivre la coopération en cours avec (l’agence spatiale russe) Roscosmos pour un lancement de la mission ExoMars en 2022 », tout en disant regretter « profondément les pertes humaines et les conséquences tragiques de l’agression contre l’Ukraine ». Notons que l’annonce de la fin de coopération spatiale entre la Russie et l’Europe intervient plusieurs semaines après que Roscosmos ait annoncé son retrait du port spatial européen de Kourou, situé en Guyane française. Aussi, l’agence spatiale russe avait-elle rappelé ses techniciens et ingénieurs qui y étaient installés.

Thierry Breton, commissaire européen en charge de l’espace avait réagi suite à cette décision de la Russie, en disant prendre acte. « En tant que Commissaire en charge de la politique spatiale européenne et notamment des infrastructures spatiales Européennes Galileo et Copernicus, je prends acte de la décision de l’agence spatiale Russe – Roscosmos – de se retirer du Centre Spatial Guyanais de Kourou, suite aux sanctions imposées à la Russie par l’UE et ses partenaires en réponse à l’agression militaire Russe en Ukraine » avait-il fait savoir dans une déclaration.