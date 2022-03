La collaboration entre l’agence spatiale américaine la NASA et la compagnie du milliardaire Elon Musk, SpaceX se poursuit. En effet, l’agence fédérale a choisi cette dernière pour assurer ses trois prochains vols dans l’espace. Il s’agit de trois vols en direction de la station spatiale internationale (ISS) pour un montant de 900 millions de dollars.

Les deux prochaines missions devraient avoir lieu en 2022

L’information a été confirmée par la Nasa et SpaceX. Selon les informations de l’agence spatiale, les deux prochaines missions qui devraient avoir lieu en 2022 sont : Crew 4 et Crew 5. Quant à la troisième mission, elle devrait partir de la planète, l’année prochaine. Notons que ce n’est pas la première fois que la Nasa et SpaceX travaillent ensemble sur un projet dans le domaine spatial. L’entreprise d’Elon Musk avait décroché l’année dernière un important contrat avec l’agence spatiale américaine, pour une mission vers la lune.

Un contrat estimé à 178 millions de dollars

Il s’agissait d’un contrat de 2,9 milliards de dollars et concernait le prototype Starship. C’était Elon Musk, qui avait donné l’information. Il faut dire que plusieurs sociétés étaient en concurrence avec SpaceX, dont Blue Origin du milliardaire américain et fondateur d’Amazon Jeff Bezos, ou encore Dynetics. Pour rappel, SpaceX et la NASA avaient également collaboré pour une mission autour de la planète Jupiter. Il s’agissait d’un contrat estimé à 178 millions de dollars. Pour cette mission, nommée Europa Clipper, le lancement est prévu pour 2024, avec la fusée Falcon Heavy. Il se fera aussi depuis le centre spatial Kennedy en Floride aux Etats-Unis.