Au cours de l’année écoulée, l’état sénégalais a dépensé au total 3938,1 milliards de francs Cfa. C’est du moins ce qu’il convient de retenir d’une publication qui a été faite par Senenews sur la base des informations de la Direction de la prévision et des études économiques. Les ressources collectées quant à elles sont évaluées à 2977 milliards de francs Cfa. Comparé à l’année précédentes, une hausse de près de 5 % a été enregistrée.

Par rapport aux différentes dépenses effectuées, la hausse toujours comparée à l’année dernière est évaluée à plus de 5 %. Le déficit budgétaire enregistré en 2021 est à 961,1 milliards en lieu et place des 903 milliards de la précédente. On retient également qu’en 2021, il y a eu une augmentation des investissements ainsi que de la masse salariale.

Près de 6% d’augmentation de la dette publique

Les charges d’intérêt sur la dette publique ont également connu une augmentation de près de 6 % soit 306,5 milliards. Les investissements ainsi que la masse salariale ont respectivement un montant de 1414,4 milliards, 897,4 milliards. Notons qu’au début de l’année 2022, le président sénégalais Macky Sall a pris certaines mesures sur le plan social. Au total, 76 millions d’euros de subventions ont été injectés dans les produits de premières nécessités contre l’inflation.