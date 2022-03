Le président du Mouvement Populaire de Libération (MPL) Expérience Tébé était récemment sur l’émission 5/7 matins de la télévision nationale. Le chef de parti a notamment parlé des élections législatives de 2023. A la fin de son intervention sur la chaîne, le journaliste n’a pas manqué de l’interroger sur l’évasion de l’ancien maire d’Abomey-Calavi Georges Bada, dans la nuit du jeudi au vendredi 18 mars dernier. Expérience Tébé a clairement fait savoir qu’il était inconcevable qu’un détenu de la trempe de M Bada puisse s’évader.

Elles « nous doivent un peu plus d’explications »

« Qu’un détenu de cette taille qui aurait des soucis de santé se retrouve au Cnhu pendant plus d’un mois et qu’on nous dise qu’il a disparu… C’est un peu trop gros pour nous à accepter, comme cela est dit » a déclaré le patron du MPL. Il pense que les autorités pénitentiaires et également les autorités du Cnhu (Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou Maga) « nous doivent un peu plus d’explications » . « Ce n’est pas concevable qu’on dise qu’un détenu de cette taille puisse s’évader. On nous doit beaucoup plus d’explications » a martelé Expérience Tébé.

Il faut dire qu’après l’évasion de l’ex-édile d’Abomey-Calavi, la justice béninoise a ouvert trois enquêtes : une enquête judiciaire, une enquête policière et une enquête administrative. C’est du moins que ce rapporte Frissons radio. Pour rappel, Georges Bada était détenu à la prison civile d’Abomey-Calavi. Il avait été condamné à 6 ans de prison pour abus de fonction dans l’affaire de bradage de 39 hectares de réserves administratives.