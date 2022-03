Il ne se passe pas un seul jour où des milliers de personnes ne s’empressent de se rendre au palais de la République pour visiter les trésors royaux d’Abomey rapatriés du musée du quai Branly en France. Depuis l’ouverture de l’exposition le 19 février dernier, plus de 2000 visiteurs par jour ont été recensés par le quotidien La Presse du Jour. En week-end, ils dépassent les 3000. Les touristes d’un jour, se déplacent seuls, en famille ou en groupe. Cette exposition est également devenue un passage obligé pour toute personnalité visitant la capitale économique de notre pays.

L’ambassadrice du Venezuela Belen Térésa Orsini Pic , la candidate malheureuse de l’élection présidentielle française de 2007 Ségolène Royal, la Star du football Samuel Eto’o et plusieurs hautes personnalités ont été aperçues dans les allées de la salle d’exposition. Une occasion pour tout ce monde de découvrir les œuvres de nos ancêtres. Au total, 128 œuvres d’art du génie béninois du passé et du présent sont à découvrir outre les 26 œuvres de trésors du royaume d’Abomey composées de la statue mi-homme mi-lion du roi Glèlè, celle mi-homme mi-oiseau du roi Ghézo, mi-homme mi-requin du roi Béhanzin en passant par les portes du palais royal d’Abomey. Un espace muséal de plus de 2000 m2 a été aménagé dans la salle des fêtes du palais de la République pour accueillir l’événement. Le pari semble d’ores et déjà réussi.

L’affluence a dépassé l’objectif des 500 visiteurs prévus par le gouvernement. Certains n’hésitent pas à se prosterner aux pieds des œuvres afin d’honorer l’âme de leurs ancêtres. Il faut dire aussi que cet événement tombe au moment même où le secteur touristique béninois comme partout dans le monde, est frappé de plein fouet par la pandémie du COVID-19. Depuis deux ans, les touristes étrangers se font de plus en plus rares au Bénin. Les hôtels et les lieux touristiques sont déserts et plusieurs opérateurs touristiques crient leur désarroi. Beaucoup d’employés sont au chômage incapables de subvenir aux besoins familiaux. A cela sont venues s’ajouter les attaques djihadistes meurtrières dans le nord du pays.

Il est de plus en plus difficile de faire des centaines de kilomètres pour se rendre au parc W de Pendjari pour admirer la faune et la flore de cette région. Puisque les espoirs touristiques sont brutalement arrêtés de ce côté-là, l’exposition qui se déroule actuellement au palais de la République apparaît comme un raccourci touristique aussi bien pour les étrangers que pour les Béninois eux-mêmes. Les touristes peuvent se rabattre sur l’exposition des trésors d’Abomey et à peu de frais car, l’accès est libre et gratuit pour tout amateur d’œuvres artistiques et de sensations fortes sous réserve de s’inscrire en amont sur une plateforme mise en place par le gouvernement. Et si cela ne suffit pas ils peuvent faire un tour à la cité lacustre de Ganvie, où à Ouidah.