L’offensive russe en Ukraine a mis en branle les alliés occidentaux qui ont depuis pris de nombreuses mesures et sanctions parmi lesquelles les fermetures des chaînes russes accusées de diffuser « les mensonges de la Russie ». Seul bémol, des médias occidentaux émettent également en Russie. Le retour de bâton de la Russie était donc déjà tout trouvé.

Il y a quelques heures, Bloomberg, CNN et la BBC ont annoncé qu’ils arrêteraient leurs activités en Russie après l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi très contraignante voulue par le président russe Vladimir Poutine. « Cette législation semble criminaliser le processus de journalisme indépendant. Cela ne nous laisse pas d’autre choix que de suspendre temporairement le travail de tous les journalistes de BBC News et de leur personnel de soutien au sein de la Fédération de Russie pendant que nous évaluons toutes les implications de cette évolution indésirable… La sécurité de notre personnel est primordiale et nous ne sommes pas prêts à les exposer au risque de poursuites pénales simplement pour avoir fait leur travail » a affirmé le DG de la BBC, Tim Davie.

Selon certaines sources, ceux qui propagent en Russie des nouvelles jugées fausses peuvent écoper jusqu’a 15 ans de prison. Un risque que ne souhaitent pas prendre ces médias. Après la fermeture des médias russes, la Russie prend donc des mesures contre les médias indépendants, et par là même contre les médias occidentaux opposés au pouvoir russe.