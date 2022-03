En France, une personne gardée à vue a violemment agressé une fonctionnaire de police. Selon les informations rapportées par les médias, la situation s’est produite dans l’après-midi de ce lundi 7 mars au commissariat du XIe arrondissement de Paris. L’agresseur identifié comme un sans domicile fixe a essayé d’arracher l’arme de la fonctionnaire de police après avoir essayé de l’étrangler. Il a par la suite été maîtrisé par le collègue de la victime.

Le mis en cause avait été interpellé au cours du week-end pour vol à main armée. A en croire la description qui a été faite de la scène, il aurait attaqué la policière après avoir été aux toilettes. La femme a perdu connaissance suite à l’attaque dont elle a fait l’objet. Le gardé à vue n’a tout de même pas réussi à s’emparer de l’arme de la policière comme prévu.

Son pronostic vital n’est pas engagé

On retient qu’après avoir maîtrisé le mis en cause, la victime a été prise en charge par les sapeurs pompiers avant son évacuation à l’hôpital Saint-Antoine (XIIe). Son pronostic vital n’est pas engagé. Quant au mis en cause, en plus de la charge d’extorsion avec arme qui est retenue contre lui, il est poursuivi pour tentative d’homicide sur personne dépositaire de l’autorité publique. Il a déjà été présenté au procureur.