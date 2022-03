Le séparatiste corse, Yvan Colonna, hospitalisé après avoir été attaqué dans une prison française début mars, est décédé des suites de ses blessures, a annoncé mardi BFMTV. Selon le communiqué, Yvan Colonna est décédé à l’âge de 61 ans après plus de deux semaines dans le coma. « La famille d’Yvan Colonna confirme son décès ce soir à l’hôpital de Marseille. Elle demande que son deuil soit respecté et ne fera aucun commentaire » a affirmé Me Spinosi.

Yvan Colonna avait été agressé par un codétenu début mars à la prison d’Arles où il purgeait une peine de prison pour avoir tué le préfet Claude Erignac à Ajaccio le 6 février 1998. Il avait écopé d’une peine de prison à perpétuité. Il y a quelques jours, ses avocats avaient réussi à avoir une suspension de peine pour des raisons médicales. « C’est un soulagement que la loi ait été respectée. Un soulagement également pour la famille… Nous saluons le travail de la justice qui a utilisé pleinement le dispositif d’urgence prévu à l’article 720-1-1 », avait affirmé un de ses avocats.