Ce n’est plus un secret. La Russie est en guerre en Ukraine depuis le 24 Février dernier après l’envoi de soldats russes sur le territoire ukrainien à la suite de la reconnaissance des séparatistes par le président Poutine. Depuis les occidentaux ont imposé plusieurs sanctions contre le pays et des oligarques russes passent des moments difficiles. Nous apprenons qu’en Grande Bretagne, le milliardaire russe Roman Abramovitch a été sanctionné par les autorités britanniques.

Depuis que la guerre a éclaté en Ukraine, les milliardaires russes ne sont plus tranquilles. Devant la politique de sanctions des occidentaux, les milliardaires russes ne sont pas épargnés. Il y a quelques nous vous informions que craignant les sanctions occidentales, le milliardaire russe Abramovitch, pro-Poutine avait décidé de vendre le club dont il est le propriétaire, Chelsea. La Grande Bretagne a décidé de serrer encore plus la vice contre les milliardaire russes qui sont considérés comme des « complices » du numéro un russe.

« Les sanctions d’aujourd’hui montrent une fois de plus que les oligarques et les kleptocrates n’ont pas leur place dans notre économie ou notre société. Avec leurs liens étroits avec Poutine, ils sont complices de son agression », a affirmé la ministre des Affaires étrangères Liz Truss dans un communiqué. Nous apprenons que parmi les milliardaires ciblés figurent le propriétaire de Chelsea Roman Abramovitch. Selon des sources généralement bien introduites, les avoirs de Roman Abramovitch seront gelés en Grande Bretagne et il est interdit de voyager. Son ex-partenaire commercial Oleg Deripaska subit aussi les mêmes sanctions précisent les mêmes sources.

Le gouvernement précise tout de même que le Club Chelsea ne sera pas bloqué et continuera de fonctionner normalement. « Compte tenu de l’impact significatif que les sanctions d’aujourd’hui auraient sur le club de football de Chelsea et de leurs répercussions potentielles, le gouvernement a publié ce matin une licence autorisant la poursuite d’un certain nombre d’activités liées au football à Chelsea« , informe le gouvernement qui poursuit « cela inclut les autorisations pour le club de continuer à jouer des matchs et d’autres activités liées au football, ce qui protégera à son tour la Premier League, la pyramide du football au sens large, les supporters fidèles et d’autres clubs »