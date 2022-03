La situation en Ukraine va-t-elle dégénérer ? C’est la question que se posent plusieurs élus américains, démocrates et républicains au vu des dernières événements entre l’Ukraine et la Russie. Les démocrates et les républicains au Congrès sont profondément préoccupés, ils craignent qu’elle n’entraîne éventuellement les États-Unis dans un conflit direct avec les troupes russes.

« C’est le moment le plus dangereux depuis la crise des missiles cubains… Nous n’avons jamais été aussi proches d’un conflit direct avec la Russie », a averti le sénateur Chris Murphy, le président du sous-comité sénatorial de la sécurité intérieure des crédits. Ce dernier soutient, avec l’appui de plusieurs de ses collègues des deux principaux bords politiques, la décision de Joe Biden de ne pas imposer une zone d’exclusion aérienne en Ukraine. Pour lui, cela signerait un début de guerre avec la Russie. Il a rappelé que le soutien américain aux afghans qui luttaient contre les russes dans les années 80 s’était fait discrètement. « Nous avons pris la bonne décision de soutenir ouvertement les Ukrainiens, mais nous devons juste comprendre le moment sans précédent dans lequel nous vivons aujourd’hui où nous finançons ouvertement la guerre contre une puissance nucléaire » a déclaré Chris Murphy.

« C’est une danse délicate, délicate. Vous devez être vraiment réfléchi parce que l’homme avec qui nous avons affaire ne semble pas être la même personne avec qui nous avions affaire il y a cinq ans… Et je ne suis pas sûr d’avoir entendu quelqu’un qui soit sûr de pouvoir prédire quelle sera sa réponse à toute action que nous pourrions entreprendre… Nous devons être très, très prudents » a quant à lui déclaré le sénateur John Hickenlooper. « je ne pense pas qu’un pays de l’OTAN, certainement pas le nôtre, ne soit prêt à s’engager directement avec les Russes au sujet de l’Ukraine » a affirmé le républicain Mitchell McConnell. « Comme la plupart des gens ici, heureusement, je ne veux pas que les troupes américaines soient directement impliquées et je ferai tout pour m’y opposer… L’essentiel est que nous devons être très conscients que des voix rationnelles et saines réfléchissent à ce que nous faisons avant de le faire. » défend le sénateur Rand Paul.