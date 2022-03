Les occidentaux ont multiplié les sanctions économiques sans précédent à l’encontre de la Russie depuis que le président Vladimir Poutine a reconnu l’indépendance des républiques séparatistes du Donbass. Mardi, le ministre français de l’Économie, des Finances et de la Relance, Bruno Le Maire, a déclaré sur les antennes de France Info que les États de l’UE ont l’intention de déclencher une guerre économique totale contre la Russie.

« Nous allons déclencher une guerre économique et financière totale contre la Russie », a déclaré le ministre français des Finances. « Le peuple russe paiera pour ses conséquences », a indiqué Le Maire. Selon le ministre français des Finances, les sanctions imposées par l’Occident contre la Russie sont « extrêmement efficaces ». Le Maire a noté que les sanctions affecteraient probablement les pays de l’UE. Néanmoins, il a souligné que « la Russie, et non l’Europe, serait celle qui souffrirait ».

« Faites attention à votre discours »

En réponse au propos de Bruno Le Maire, le vice-président du Conseil de sécurité russe, Dmitri Medvedev a menacé le gouvernement français de « guerre réelle » dans le cas où la France continuerait à imposer des sanctions économiques à son pays dans le cadre de l’invasion russe de l’Ukraine. « Un ministre français a dit aujourd’hui qu’ils nous avaient déclaré la guerre économique. Faites attention à votre discours, messieurs ! », a écrit Dmitri Medvedev sur Twitter. « Et n’oubliez pas que les guerres économiques dans l’histoire de l’humanité se sont souvent transformées en guerres réelles », a ajoutéle vice-président du Conseil de sécurité russe.

Bien que la Russie soit en train de prendre des mesures pour contrecarrer les sanctions des occidentaux, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova a déclaré mardi que la Russie n’a pas encore imposé ses mesures de réponse à la sanction occidentale. Selon elle, les Occidentaux voient déjà ce que les sanctions anti-russes de leur pays impliquent.

